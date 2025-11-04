Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung, Einbrüche und Diebstähle

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Heilbronn-Neckargartach zu zwei Sachbeschädigungen. Kurz nach Mitternacht wurden Kleidungsstücke, die am Einwurfschacht eines Altkleidercontainers in der Römerstraße lagen, durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Kleidungsstücke brannten vollständig ab, der Container und die darin befindlichen Kleidungsstücke blieben jedoch unbeschädigt. Etwa eine Stunde später wurde im Widmannstal ein brennender Mülleimer gemeldet. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe wird ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen vermutet. Zeugen, die Hinweise auf die Zündler geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Diebstähle - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Samstag bis Montag ereigneten sich mehrere Einbrüche und Diebstähle im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Wir bitten deshalb um Zeugenhinweise.

Böckingen: Versuchter Einbruch in Praxis

In der Hans-Multscher-Straße versuchten bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Praxis einzubrechen. Der Einbruch misslang, da die Täter nicht ins Gebäude gelangten. Es wurde nichts entwendet Zeugenhinweise gehen unter 07131 204060 an das Polizeirevier Böckingen.

Heilbronn: Einbruch in Pflegeheim

In der Wollhausstraße verschafften sich unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh gewaltsam Zutritt zu zwei Büros eines Pflegeheims. Aus den Büros wurden unter anderem ein Möbeltresor, Schlüssel und Bargeld entwendet. Der genaue Umfang des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in Seniorenheim

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zum Verwaltungsbereich eines Seniorenheimes im Wannental. Die Tatzeit kann auf 23:30 Uhr eingegrenzt werden. Entwendet wurden nach bisherigem Kenntnisstand mehrere Schlüssel. Hinweise gehen unter 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn

Brackenheim: Einbruch in Verkaufsräume von Weinbaugenossenschaft

Zwischen Sonntag, 18:45 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Verkaufs- und Büroräume einer Weinbaugenossenschaft in Brackenheim ein. Entwendet wurde Bargeld. Der Sachschaden am Gebäude beträgt etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen zu wenden.

Bad Rappenau: Diebstahl aus Fahrzeug

In den frühen Morgenstunden des Montags kam es in Bad Rappenau-Bonfeld zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Zwischen 04:45 Uhr und 06:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere hochwertige elektronische Geräte aus einem Pkw der in der Nußäckerstraße abgestellt war. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Neuenstadt am Kocher: Diebstahl auf Baustelle

In der Zeit zwischen Freitag und Montag entwendeten bislang unbekannte Täter Erdungsdraht von einer Baustelle in der Lobenbacher Straße in Neuenstadt am Kocher. Wie die insgesamt 1.000 Kilogramm schwere Ware abtransportiert wurde, ist bislang unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

