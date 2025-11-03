Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Graffiti-Sprüher unterwegs

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Ravenstein: Graffiti Schmierereien - Zeugen gesucht

Erneut kam es bei Ravenstein-Hüngheim zu Sachbeschädigungen in Form von Graffitis. Zwischen Samstag und Montag besprühten Unbekannte an der Gemeindeverbindungsstraße Ballenberg-Hüngheim nahe dem Bildstock "Guter Hirte" ein Verkehrszeichen mit einem Logo. Der genaue Sachschaden kann noch nicht betitelt werden.

Bereits im Zeitraum vom 23.10.205 bis zum 29.10.2025 kam es auf einer Spielplatzanlage bei der Turnhalle in Ravenstein zu Schmierereien durch Unbekannte. Auch die Scheiben und Betonwände der Sporthalle wurden damals besprüht. Der Sachschaden betrug schätzungsweise circa 1.000 Euro. Da in beiden Fällen ähnliche Symbole entdeckt wurden wird vermutet, dass es sich um die gleichen Täter handelt.

Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zu einem der beiden Vorfälle machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

