POL-HN: Hohenlohekreis: Brand von Gartenhütte, Bolzplatz beschädigt, Einbrüche und Sachbeschädigung an Schule

Forchtenberg: Gartenhütte gerät in Brand - Ermittlungen eingeleitet

Am Sonntagmorgen kam es in Forchtenberg zu einem Brand einer Gartenhütte. Gegen 9:30 Uhr wurde im Mühlweg eine Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Anbau der Hütte in Flammen, das Feuer war jedoch schnell unter Kontrolle. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine nicht vollständig gelöschte Grillschale den Brand verursacht haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Schöntal-Winzenhofen: Bolzplatz durch Driftmanöver beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 6 Uhr, drehte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug mehrere Kreise auf dem Bolzplatz in Winzenhofen. Dabei entstanden deutliche Spurrinnen im Boden. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Bolzplatz gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Forchtenberg: Außenspiegel bei Unfall beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2320 zwischen Neuwülfingen und Schleierhof zu einem Verkehrsunfall. In einer Rechtskurve geriet ein bislang unbekannter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn, wodurch sich die Außenspiegel seines dunklen Pkw und des entgegenkommenden weißen Dodge Charger eines 40-Jährigen berührten. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau-Haag: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagmorgen, 9 Uhr, und 11 Uhr, versuchte eine unbekannte Person, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Künzelsauer Teilort Haag aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte, die Tür wurde jedoch beschädigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Unterweiler bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Pfedelbach-Oberohrn: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Am Samstag, zwischen 17 Uhr und 18:45 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Altenbergstraße in Pfedelbach-Oberohrn. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht, bevor der Täter unerkannt flüchtete. Der Wert des entwendeten Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Pfedelbach: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Freitagmittag und Sonntagvormittag brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Millöckerstraße in Pfedelbach ein. Der Täter hebelte ein Fenster auf und durchsuchte anschließend mehrere Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Geldbetrag entwendet. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Sachbeschädigung an Schule und Getränkehandel - Polizei ermittelt

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brachte eine unbekannte Person in Bretzfeld mehrere Graffiti an der Fassade des Bildungszentrums in der Einsteinstraße an. Des Weiteren drang der Täter gewaltsam in die Schule ein und verwüstete einen Aufenthaltsraum. Auch eine Scheibe und weitere Teile der Gebäudefassade wurden beschädigt. Bei einem nahegelegenen Getränkehandel wurden Buchstaben und Teile eines Logos beschädigt und auf dem Schulgelände abgelegt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

