PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Kirchardt: Brand eines Mehrfamilienhauses

Kirchardt (ots)

Über die Integrierte Leitstelle Heilbronn wurde um 17:25 Uhr ein Brand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Rappenauer Straße in Kirchardt gemeldet. Beim Brandausbruch waren keine Personen in der Wohnung. Somit wurde niemand verletzt. Das Feuer wurde durch die Nachbarschaft und die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Zur Brandursache, die im Schlafzimmer ihren Ursprung hatte, können nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 17:45

    POL-HN: Hohenlohekreis: Brand eines Mehrfamilienhauses

    Öhringen (ots) - Über die Rettungsleitstelle wurde um 17:05 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pfedelbacher Straße in Öhringen gemeldet. Brandherd war in der Küche in der Wohnung des 1. OG, welcher eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Zur Brandursache kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die vierköpfige Familie konnte ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 17:08

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn/HN-Böckingen: demente Frau vermisst

    Heilbronn (ots) - Am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr verließ in einem unbeobachteten Moment eine 74-jährige Bewohnerin ihre Wohnung. Aufgrund einer Demenzerkrankung wird aktuell von einer hilflosen Lage ausgegangen. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 155 - 160 cm groß, 45 - 55 kg, hagere Statur, südasiatisches Aussehen, graue schulterlange Haare. Sie trägt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren