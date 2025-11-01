Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Kirchardt: Brand eines Mehrfamilienhauses

Kirchardt (ots)

Über die Integrierte Leitstelle Heilbronn wurde um 17:25 Uhr ein Brand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Rappenauer Straße in Kirchardt gemeldet. Beim Brandausbruch waren keine Personen in der Wohnung. Somit wurde niemand verletzt. Das Feuer wurde durch die Nachbarschaft und die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Zur Brandursache, die im Schlafzimmer ihren Ursprung hatte, können nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell