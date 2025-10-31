PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn/HN-Böckingen: demente Frau vermisst

Heilbronn (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr verließ in einem unbeobachteten Moment eine 74-jährige Bewohnerin ihre Wohnung. Aufgrund einer Demenzerkrankung wird aktuell von einer hilflosen Lage ausgegangen. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 155 - 160 cm groß, 45 - 55 kg, hagere Statur, südasiatisches Aussehen, graue schulterlange Haare. Sie trägt Hausschuhe, einen weissen Pullover und eine schwarze Hose. Die Vermisste ist vermutlich nicht in der Lage, verständlich ihren Namen zu nennen. Ein Lichtbild ist unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heilbronn-boeckingen-vermisstenfahndung/ im Internet eingestellt. Hinweise bitte ans Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter 07131 204060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

