POL-HN: Stadtkreis Heilbronn/HN-Böckingen: demente Frau vermisst

Main-Tauber-Kreis (ots) - Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf In der Nacht zum Freitag kam es in der Brunnenstraße in Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kam nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab. Der Wagen überfuhr den Gehweg und touchierte eine Mauer, bevor er an einer Hausfassade zum Stehen kam. Der Fahrer wurde ...

mehr