POL-HN: Stadt Heilbronn: Raser Szene steht im Fokus, Kraftfahrzeug polizeirechtlich beschlagnahmt

Stadt Heilbronn: Raser Szene steht im Fokus, Kraftfahrzeug polizeirechtlich beschlagnahmt Aufgrund wiederholter Verstöße gegen die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften im Jahr 2025 mit einem hochmotorisierten Pkw wurde am heutigen Tag auf Anordnung des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Mercedes Benz CLS 500 4MATIC eines Heilbronners beschlagnahmt. Die Beschlagnahmeverfügung gilt zunächst für die kommenden 14 Tage. Immer wieder wurde in der Vergangenheit mit dem Kraftfahrzeug die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Stadtgebiet Heilbronn überschritten, es wurde wiederholt unnötiger Lärm durch nicht gerechtfertigtes, abruptes Beschleunigen und Abbremsen erzeugt. So fanden gefährliche Fahrmanöver an Örtlichkeiten statt, die der Polizei Heilbronn als Treffpunkte der so genannten Poser- und Tunerszene bekannt sind. Zudem wurde der Mercedes mit einer nicht zugelassenen Rad-Reifenkombination im öffentlichen Verkehrsraum geführt. Polizeipräsident Frank Spitzmüller betont: "Neben konsequenter Anzeige des jeweiligen Verkehrsvorgangs beschlagnahmen wir im Einzelfall polizeirechtlich das genutzte Kraftfahrzeug, sofern konkret zu besorgen ist, dass eine Verkehrsgefahr ausgehend von unbelehrbaren Fahrzeuglenkern beziehungsweise Fahrzeughaltern besteht oder fortbesteht. Eins muss klar sein: Die Straßen von Heilbronn sind keine Renn- oder Versuchstrecken für Autoprotzer."

