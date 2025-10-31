Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche und Unfälle

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfall in Kreuzungsbereich

Am Donnerstagabend kam es in Buchen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Opel die Daimlerstraße in Richtung Kaufland und wollte nach links in die Straße "Beim Lindenhain" einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden 68-Jährigen, der mit seinem Mercedes ebenfalls die Daimlerstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Buchen: Zwei Einbrüche im Gewerbegebiet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Gewerbegebäude in Buchen ein und entwendeten dort einen Tresor. Zwischen 18 Uhr abends und 8 morgens gelang es den Tätern auf das Gelände eines Betriebes in der Eisenbahnstraße zu gelangen. Dort konnten sie an das Gebäude herantreten und sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Im Inneren schafften sie es einen Tresor aus der Wand zu hebeln und diesen mittels Hubwagen bis nach draußen zu befördern, wo er schließlich verladen wurde. Den Hubwagen ließen die Unbekannten auf dem Parkplatz zurück. Im Tresor befand sich Bargeld. Zum Sachschaden auf dem Gelände können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

In derselben Nacht zwischen 17:15 Uhr und 7 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu einem weiteren Firmengelände in der Siemensstraße. Dort gelangten sie durch starke Gewalteinwirkung schließlich in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ein Umschlag mit mehreren tausend Euro Bargeld darin konnte durch die Täter entwendet werden. Im Anschluss brachen sie auf einem nebenliegenden Grundstück in der Meitnerstraße noch eine Geldkassette auf und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbegebiet machen konnten, sich unter der Nummer 06281 9040 zu melden.

Neckarzimmern: Jugendlicher verunfallt mit Moped

Am Donnerstagabend stürzte ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 27 bei Neckarzimmern. Der 16- Jährige war gegen 18:40 Uhr auf der die B27 von Mosbach kommend in Richtung Neckarzimmern unterwegs. Bei dem Versuch nach links in die Luttenbachtalstraße einzubiegen verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Yamaha und kam zu Fall. Aufgrund der Geschwindigkeit rutschten Fahrer und Maschine noch circa zwölf Meter über die Fahrbahn bevor sie an einer Bauabsperrung zum Stillstand kamen. Der Yamaha- Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und kam infolgedessen in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 4.500 Euro.

Walldürn: Einbruch in Bungalow

Im Zeitraum der vergangenen 12 Tage brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Walldürn ein. Die Eigentümer waren von Samstagmorgen, 18.10.2025, gegen 9 Uhr bis Donnerstagnachmittag, 30.10.2025, gegen 15 Uhr verreist. Bei der Rückkehr stellten sie Einbruchsspuren bei sich zuhause fest und informierten die Polizei. Die unbekannten Täter hebelten wohl in genanntem Zeitraum ein Fenster auf und gelangen so in das Innere des Hauses. Dort angelangt durchsuchten sie sämtliche Räume. Es wurde Schmuck entwendet. Im Anschluss flohen die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Gebäude wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

