PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendliche nach E-Bike- und Rollerdiebstählen festgenommen

In den vergangenen zwei Wochen wurden nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Haus des Jugendrechts, mehrere Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, für zahlreiche E-Bike- und Rollerdiebstähle sowie Pkw-Aufbrüche in Heilbronn-Böckingen und Heilbronn-Neckargartach verantwortlich zu sein.

Die Diebstähle, die im Zeitraum vom 07. 07.2025 bis zum 11.10.2025 begangen worden sein sollen, beinhalten unter anderem Einbrüche in Tiefgaragen und Kellerräume im Bereich des Fasanenwegs in Böckingen und der Leintalstraße in Neckargartach, bei denen hochwertige E-Bikes entwendet worden sein sollen. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt etwa 40.000,- Euro geschätzt.

Im Zuge der Ermittlungen konnten am 13.10.2025 zwei 15-jährige Tatverdächtige mit ukrainischer und kroatischer Staatsangehörigkeit in Mannheim vorläufig festgenommen werden, die versucht haben sollen, eines der zuvor gestohlenen E-Bikes über eine Onlineplattform zu veräußern.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn ordnete das Amtsgericht Heilbronn Durchsuchungen und Haftbefehle gegen die beiden Jugendlichen an. Diese wurden am 17.10.2025 vollstreckt und die beiden Jugendlichen konnten an ihren Wohnanschriften in Heilbronn festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 16-jährigen mutmaßlichen Mittäter mit deutscher Staatsangehörigkeit, der noch am selben Tag ebenfalls an seiner Wohnanschrift festgenommen wurde. Die Jugendlichen stehen außerdem im Verdacht, in der Nacht vom 16.10.2025 auf den 17.10.2025 fünf Motorroller im Stadtgebiet Heilbronn entwendet zu haben und diese anschließend in einer Tiefgarage in der Nähe des Wohnortes eines der Tatverdächtigen abgestellt zu haben. Die Fahrzeuge konnten aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel erhärtete sich der Verdacht auf eine maßgebliche Beteiligung von einem syrischen und einem iranischen Jugendlichen im Alter von jeweils 17 Jahren an den Taten. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn über das Amtsgericht Heilbronn zwei weitere Haftbefehle erwirkt.

Daraufhin wurden am 23.10.2025 die beiden weiteren Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften in Heilbronn festgenommen.

Die zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn setzten alle fünf Haftbefehle in Vollzug, woraufhin die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten und Taten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 23:51

    POL-HN: Brand in Autowerkstatt verursacht Millionenschaden.

    Brackenheim (ots) - Im Zuge von Reparaturarbeiten kam es am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr in einer Autowerkstatt in Brackenheim zu einer Verpuffung. Das entstandene Feuer breitete sich in der gesamten Werkstatt aus und griff auf mehrere Autos über, die in und außerhalb der Werkstatt auf dem Hof abgestellt waren. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Teile der angrenzenden Wohngebäude wurden ebenfalls in ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 20:33

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall Boxberg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Heilbronn (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 16 Uhr Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2841 bei Boxberg. Der Fahrer eines Kleintransporters beabsichtigte, von der Kreisstraße auf die Bundesstraße 292 in Richtung der Anschlussstelle Boxberg abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich einen Pkw-Lenker, der in Richtung Boxberg unterwegs war. In ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:34

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots) - Heilbronn: Einbruch in Zahnarztpraxis Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Zahnarztpraxis in Heilbronn-Böckingen ein. Zwischen 17 Uhr am Dienstagnachmittag und 16 Uhr am Folgetag öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Kellerfenster des Gebäudes in der Bachstraße und drangen darüber ins Innere der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren