Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendliche nach E-Bike- und Rollerdiebstählen festgenommen

In den vergangenen zwei Wochen wurden nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Haus des Jugendrechts, mehrere Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, für zahlreiche E-Bike- und Rollerdiebstähle sowie Pkw-Aufbrüche in Heilbronn-Böckingen und Heilbronn-Neckargartach verantwortlich zu sein.

Die Diebstähle, die im Zeitraum vom 07. 07.2025 bis zum 11.10.2025 begangen worden sein sollen, beinhalten unter anderem Einbrüche in Tiefgaragen und Kellerräume im Bereich des Fasanenwegs in Böckingen und der Leintalstraße in Neckargartach, bei denen hochwertige E-Bikes entwendet worden sein sollen. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt etwa 40.000,- Euro geschätzt.

Im Zuge der Ermittlungen konnten am 13.10.2025 zwei 15-jährige Tatverdächtige mit ukrainischer und kroatischer Staatsangehörigkeit in Mannheim vorläufig festgenommen werden, die versucht haben sollen, eines der zuvor gestohlenen E-Bikes über eine Onlineplattform zu veräußern.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn ordnete das Amtsgericht Heilbronn Durchsuchungen und Haftbefehle gegen die beiden Jugendlichen an. Diese wurden am 17.10.2025 vollstreckt und die beiden Jugendlichen konnten an ihren Wohnanschriften in Heilbronn festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 16-jährigen mutmaßlichen Mittäter mit deutscher Staatsangehörigkeit, der noch am selben Tag ebenfalls an seiner Wohnanschrift festgenommen wurde. Die Jugendlichen stehen außerdem im Verdacht, in der Nacht vom 16.10.2025 auf den 17.10.2025 fünf Motorroller im Stadtgebiet Heilbronn entwendet zu haben und diese anschließend in einer Tiefgarage in der Nähe des Wohnortes eines der Tatverdächtigen abgestellt zu haben. Die Fahrzeuge konnten aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel erhärtete sich der Verdacht auf eine maßgebliche Beteiligung von einem syrischen und einem iranischen Jugendlichen im Alter von jeweils 17 Jahren an den Taten. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn über das Amtsgericht Heilbronn zwei weitere Haftbefehle erwirkt.

Daraufhin wurden am 23.10.2025 die beiden weiteren Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften in Heilbronn festgenommen.

Die zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn setzten alle fünf Haftbefehle in Vollzug, woraufhin die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten und Taten dauern an.

