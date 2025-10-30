Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Brand in Autowerkstatt verursacht Millionenschaden.

Brackenheim (ots)

Im Zuge von Reparaturarbeiten kam es am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr in einer Autowerkstatt in Brackenheim zu einer Verpuffung. Das entstandene Feuer breitete sich in der gesamten Werkstatt aus und griff auf mehrere Autos über, die in und außerhalb der Werkstatt auf dem Hof abgestellt waren. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Teile der angrenzenden Wohngebäude wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnhäuser sind derzeit allesamt wegen des Rauches nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten durch die Gemeinde untergebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1.000.000 EUR. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern hinsichtlich der Brandursache an.

