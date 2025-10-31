Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Unfälle

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Böckinger Turnerstraße ein. Zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam die Terassentür des Gebäudes und durchwühlten das Innere. Die Eindringlinge entwendeten Bargeld und Wertgegenstände, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Turnerstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu wenden.

A81/ Lehrensteinsfeld: Unfall auf der Autobahn

Vermutlich, weil ein Autofahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen anpasste, kam es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 81 Höhe Lehrensteinsfeld zu einem Verkehrsunfall. Der 25-Jährige fuhr gegen 5:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Weinsberg/Ellhofen auf dem linken von drei Fahrstreifen, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW verlor und wie eine Flipperkugel über die Autobahn schleuderte. Der Wagen kollidierte zunächst mit der rechten Schutzplanke, dann mit der linken Schutzplanke und blieb schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen auf insgesamt rund 12.000 Euro.

Eppingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall bei Eppingen verletzt. Der 37-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 1110 von Eppingen in Richtung Kleingartach. Hier schätzte er wohl den Streckenverlauf einer langgezogenen Linkskurve falsch ein, woraufhin er am Ausgang der Kurve von der Fahrbahn abkam und mit seiner Maschine eine etwa 2,5 Meter tiefe Böschung hinabrutschte. Ersthelfer versorgten den leichtverletzten Mann bis zum Eintreffen eines Rettungswagens. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich auf rund 5.000 Euro.

Heilbronn: Lkw beschädigt Auto bei Spurwechsel - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein Lkw bei einem Spurwechsel auf der Heilbronner Karl-Wüst-Straße mit einem Honda. Der Fahrer des bislang unbekannten Lasters fuhr gegen 17 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine mit blauem Anhänger auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung der Bundesstraße 27. Kurz nach der Kreuzung mit der Salzstraße wechselte der Lkw-Fahrer ohne zu blinken auf die rechte Spur und kollidierte mit dem dort fahrenden Honda eines 24-Jährigen, der wiederum nach rechts gegen den Bordstein geschleudert wurde. Der Lkw-Lenker schaute nach dem Zusammenstoß zwar noch aus seinem Führerhaus, fuhr aber dennoch davon ohne sich um die Folgen der Kollision zu kümmern. Der Schaden am Honda beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 2.500 Euro. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den unbekannten Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

