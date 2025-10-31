Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Verkehrskontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

In der Nacht zum Freitag kam es in der Brunnenstraße in Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kam nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab. Der Wagen überfuhr den Gehweg und touchierte eine Mauer, bevor er an einer Hausfassade zum Stehen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, an der Mauer und der Hausfassade auf rund 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Kreuzwertheim: Verkehrskontrolle mit zahlreichen Verstößen

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeireviere Wertheim, Tauberbischofsheim und die Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine gemeinsame Verkehrskontrolle in Kreuzwertheim durch. Im Zeitraum zwischen 09:20 Uhr und 11:50 Uhr wurden insgesamt 16 Verstöße festgestellt. Darunter war ein Verstoß gegen das Waffengesetz, sieben technische Mängel an Fahrzeugen, vier Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie zwei Verstöße gegen die Anschnallpflicht.

