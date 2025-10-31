PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Verkehrskontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

In der Nacht zum Freitag kam es in der Brunnenstraße in Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kam nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab. Der Wagen überfuhr den Gehweg und touchierte eine Mauer, bevor er an einer Hausfassade zum Stehen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, an der Mauer und der Hausfassade auf rund 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Kreuzwertheim: Verkehrskontrolle mit zahlreichen Verstößen

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeireviere Wertheim, Tauberbischofsheim und die Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine gemeinsame Verkehrskontrolle in Kreuzwertheim durch. Im Zeitraum zwischen 09:20 Uhr und 11:50 Uhr wurden insgesamt 16 Verstöße festgestellt. Darunter war ein Verstoß gegen das Waffengesetz, sieben technische Mängel an Fahrzeugen, vier Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie zwei Verstöße gegen die Anschnallpflicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:36

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche und Unfälle

    Heilbronn (ots) - Buchen: Unfall in Kreuzungsbereich Am Donnerstagabend kam es in Buchen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Opel die Daimlerstraße in Richtung Kaufland und wollte nach links in die Straße "Beim Lindenhain" einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden 68-Jährigen, der mit seinem Mercedes ebenfalls die Daimlerstraße in ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:26

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Unfälle

    Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots) - Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus Unbekannte brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Böckinger Turnerstraße ein. Zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam die Terassentür des Gebäudes und durchwühlten das Innere. Die Eindringlinge entwendeten Bargeld und Wertgegenstände, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren