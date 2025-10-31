Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Audi kollidierte vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands mit einem vorausfahrenden VW. Der Verkehr stockte zum Unfallzeitpunkt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die rechte Spur gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Ingelfingen: Sprinter fährt gegen Wohnhaus - Fahrer leicht verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Ingelfingen zu einem Unfall, bei dem ein Kleinst-Lkw von der Fahrbahn abkam und gegen ein Wohnhaus prallte. Der 57-Jährige war gegen 5:15 Uhr in der Obergrinsbacher Straße unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und von der Fahrbahn abkam. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der 57-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

