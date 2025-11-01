Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand eines Mehrfamilienhauses

Öhringen (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde um 17:05 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pfedelbacher Straße in Öhringen gemeldet. Brandherd war in der Küche in der Wohnung des 1. OG, welcher eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Zur Brandursache kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die vierköpfige Familie konnte rechtzeitig das Gebäude verlassen. Andere Gebäudeteile waren nicht betroffen. Vorsorglich wurde jedoch das komplette Gebäude geräumt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Eine Gefahr für benachbarte Gebäude bestand nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 - 100.000 Euro. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell