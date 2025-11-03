Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Unfälle, Unfallfluchten, Alkohol am Steuer

Heilbronn (ots)

Buchen: Einbruch in Wohnhaus- Wer hat etwas gesehen?

Am Samstagmittag verschafften sich Unbekannte in Buchen gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus. Gegen 13 Uhr zerstörten der oder die Täter das Kellerfenster eines Gebäudes in der Wilhelm-Emele-Straße und gelangten somit in das Wohnobjekt. Im Inneren wurden alle Sicherungen im Haus abgeschaltet und die Räumlichkeiten durchsucht. Zu dem entstandenen Sachschaden beziehungsweise den Wert des möglicherweise entwendeten Gutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Mosbach hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Fahrzeug schießt über Kreuzung hinaus

Am frühen Samstagmorgen verunfallte ein Fahrzeug bei Buchen indem es über eine T-Kreuzung hinaus weiterfuhr. Gegen 5:15 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Golf die Landesstraße 523 in Richtung Bundesstraße 27. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah die Fahrerin wohl die Kreuzung und fuhr mit ihrem Pkw gerade über die zur Fahrtrichtung orthogonal verlaufenden B27 hinweg in den Grünstreifen gegen einen dortigen Erdwall. Das Fahrzeug kommt nach dem Aufprall auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzen sich die vier jungen Insassen des Fahrzeugs zum Teil schwer. Alle Vier kamen danach in eine Klinik. Die Fahrerin gab an, während des Unfalls alkoholisiert gewesen zu sein. Sie musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

Ravenstein: Betrunkener Transporterfahrer verunfallt

Am frühen Donnerstagabend kam ein Transporter bei Ravenstein von der Fahrbahn ab und verunfallte. Gegen 17:30 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem IVECO-Transporter die Kreisstraße 3960 von Marlach kommend in Richtung Erlenbach. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich beim Zusammenstoß mit der Leitplanke. Anschließend blieb der Transporter auf dessen rechter Fahrzeugseite liegen. Die beiden Insassen zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden zügig in eine Klinik gebracht. Ein später durchgeführter Alkoholtest führte zu der Erkenntnis, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Obrigheim: Raser prallt gegen Baum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam bei Obrigheim ein fast voll besetztes Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und verunfallte. Gegen 0:15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Straße "Kraichgaublick" in Fahrtrichtung der Kreisstraße 3939. Am Ende einer Linkskurve kam der Verursacher wohl aufgrund seiner weder an die Geschwindigkeitsbegrenzung, noch an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Er rutschte mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem nebenstehenden Baum, welcher durch den Zusammenprall entwurzelt wurde und abbrach. Weiter schleuderte das Fahrzeug durch den Zaun eines Solarparks und kam letztlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit bei optimalen Bedingungen war auf 50km/h begrenzt. Der Fahrer gab nach erfolgter Belehrung an, circa 100km/h gefahren zu sein. Drei der vier zum Teil noch jugendlichen Mitfahrer wurden teils schwer verletzt und umgehend in Kliniken gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Obrigheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in Obrigheim und entwendeten dort Bargeld. Zwischen 15 Uhr und 22:30 Uhr gelangten der oder die Täter über die Terassentür gewaltsam in das Wohnobjekt im Kolbenweg. Im Inneren wurde eine Geldkassette und eine Überwachungskamera entwendet. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude wieder und flohen in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach möglichen Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe zum Tatort machen konnte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Elztal: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Am Samstagnachmittag war ein Fahrzeuglenker auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs und verursachte so bei Elztal einen Unfall. Der 69-Jährige war auf der Bundesstraße 292 aus Schefflenz kommend in Richtung Auerbach unterwegs. Wohl infolge seines vorhereigen Alkoholkonsums kam der Herr mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn, auf welcher ein 73-Järhiger in seinem BMW entgegenkam. Der BMW-Fahrer versuchte nach rechts in eine Parkbucht auszuweichen, jedoch konnte er den Zusammenprall nicht verhindern, sodass der BMW an seiner linken Fahrzeugseite getroffen wurde. Infolge der Kollision schleuderte der BMW über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch bei dem 69-Jährigen festgestellt werden. Durch einen drauffolgendem Alkoholtest konnte sich die Vermutung der Alkoholisierung bestätigen. Der Fahrer hatte zu Unfallzeitpunt mutmaßlich mindestens 1,6 Promille. Er gab seinen Führerschein im Anschluss freiwillig ab. Der insgesamt entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 21.000 Euro geschätzt.

Neunkirchen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen wurde in Neunkirchen ein Fahrzeug durch einen Unfall beschädigt. Eine 31-Jährige stellte ihren Seat am Mittwoch gegen 20 Uhr unbeschädigt in der Waldstraße ab. Als sie am Samstag gegen 8:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der rechten Seite der Frontstoßstange fest. Die Spurenlage deutet auf ein unbekanntes Fahrzeug hin, welches mit dem geparkten PKW kollidierte und sich dann von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer den Unfallhergang beobachten konnte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Billigheim-Sulzbach: Auto entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Fahrzeug in Sulzbach entwendet. Gegen 21 Uhr stellte ein 20-Jähriger seinen BMW in der Billigheimer Straße ab. Am nächsten Tag gegen 7:15 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Der Besitzer berichtete, dass bereits am Mittwoch zwei Männer zur Besichtigung des Wagens vor Ort waren und sich unter vermeintlichem Vortäuschen von Kaufinteresse alles genau angeschaut hätten. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger 1: Glatze; 174-176 cm; 45 Jahre; Akne/Narbengesicht; kein Bart; spitze Nase; keine Brille; blaue Arbeitshose, schwarzblaue Jacke; schien von einer Werkstatt zu kommen; 2. Tatverdächtiger: Schwarze Jacke mit Pelz an der Kapuze; Schildkappe; Kapuze auf; schwarze Jogginghose; kein Bart; 35 Jahre; 160 -170 cm; beide mutmaßlich osteuropäisches Erscheinungsbild. Der einzige Schlüssel des Fahrzeugs ist noch immer beim Besitzer. Der Fahrzeugbrief lag im Auto. Nach Angaben des 20-Jährigen wäre er aufgewacht hätte man das Fahrzeug gestartet, daher vermutet er, dass es möglicherwiese durch Schieben hinfort geschafft wurde. Der Polizeiposten Limbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern beziehungsweise den Aufenthaltsort des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 9040 zu melden.

Buchen: Opferstock aus Kapelle entwendet

Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagmorgen, jeweils 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte den Opferstock der Maria-Hilf-Kapelle in Buchen. Die Unbekannten haben den Opferstock vermutlich mittels eines Schlagbohrers oder ähnlichen Werkzeugs aus der Wand gestemmt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.000 Euro. Der Wert des entwendeten Geldes bewegt sich nach Einschätzungen im mittleren zweistelligen Bereich. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

