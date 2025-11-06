Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht und Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am Mittwochvormittag kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten Fahrzeug in Buchen und fuhr anschließend davon. Gegen 7 Uhr stellte eine 34-Jährige ihren Audi auf einen Stellplatz in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße ab. Als sie gegen 14:15 Uhr zu Ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen in Form von zwei Dellen am Heck des Autos fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug den Audi der Frau und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Buchen sucht nach Zeugen des Unfalls. Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Haßmersheim: Zwei Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf

Am Freitag wurden in Haßmersheim zwei Fahrzeuge durch einen Unbekannten zerkratzt. Die Autos der Marken VW und BMW waren zwischen 8:30 Uhr und 15:30 Uhr am Straßenrand des Akazienwegs geparkt. Hier wurden sie mutmaßlich mittels eines Schlüssels zerkratzt. Am BMW wurde die komplette rechte Seite zerkratzt. Der VW hatte Beschädigungen an der vorderen und hinteren Türe der rechten Seite. Die Höhe der jeweiligen Sachschäden konnten bislang noch nicht genauer beziffert werden. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Nähe des Akazienwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

