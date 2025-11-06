Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wertheim: Unfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kam es bei Wertheim zu einem Unfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen. Gegen 17:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Kreisstraße 2822 von Bronnbach kommend in Fahrtrichtung Höhefeld. Dem 40-Jährigen kam wenige hundert Meter nach dem Schafhof ein weißer Kleinbus entgegen, welcher mutmaßlich zu mittig auf der Fahrbahn fuhr. Infolgedessen berührten sich die Fahrzeuge im Vorbeifahren. Hierbei wurden der Fahrerspiegel und die Fahrertüre des Mercedes Sprinters beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer des weißen Kleinbusses entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Transporter wird nach ersten Schätzungen auf circa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Wertheim ermittelt. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum weißen Kleinbus machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91780 zu melden.

Niederstetten: Randalierer wehrt sich gegen polizeiliche Maßnahme - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Dienstagmittag kam es in Niederstetten zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizeibeamten und einem Randalierer. Gegen 13:45 Uhr berichtete eine Zeugin von einem Mann, welcher in der Hauptstraße auf Höhe der St. Jakobus Kirche randalieren würde. Bei Eintreffen des Streifenwagens versuchte besagter Mann zunächst durch Zuhalten der Streifenwagentür die Beamten am Aussteigen zu hindern. Aufgrund des Widerstands und der bisherigen Erfahrungen mit dem polizeibekannten Randalierer sollten ihm daraufhin Handschellen angelegt werden. Der 50-Jährige sperrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei und konnte schließlich nur unter großem Kraftaufwand und der Hilfe eines hilfsbereiten Passanten am Boden fixiert werden. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Klappmesser in der Hosentasche des 53-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Polizeiposten Weikersheim bittet Zeugen des Vorfalls oder auch Personen die durch das Verhalten des Mannes geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

A81/Ahorn: Fahrzeug kollidiert mit Mittelschutzplanke - Autobahn zeitweise gesperrt

Ein Schwerverletzter und ein größerer Sachschaden in bislang ungeklärter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmittag auf der Autobahn 81 bei Ahorn. Gegen 12:15 Uhr war der Fahrer eines Gespanns, bestehend aus einem VW Passat mit Anhänger, in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als aus bislang ungeklärten Gründen der PKW ins Schleudern geriet und infolgedessen mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der VW-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

