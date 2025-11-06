Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Jugendlicher mit Cannabis erwischt, Einbrüche und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendlicher mit Cannabis erwischt

Am Mittwochabend wurde ein 16-Jähriger im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" in der Heilbronner Gartenstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurden mehrere kleine Packungen mit Marihuana aufgefunden, die üblicherweise für den Weiterverkauf genutzt werden. Während der Sicherstellung seines Mobiltelefons leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt zu.

Lauffen/Nordheim: Einbrüche - Wer hat was gesehen?

In Lauffen am Neckar drangen unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 06:20 Uhr und 19:45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Kiesstraße ein und entwendeten Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Einen Einbruchsversuch gab es am Abend an einem Mehrfamilienhaus in der Heiligkreuzstraße. Dem Täter oder der Täterin gelang es jedoch nicht in Innere des Hauses vorzudringen. Ebenfalls am Mittwoch verschafften sich Unbekannte in Nordheim Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Seyboldstraße. Zwischen 14 Uhr und 19 Uhr wurden mehrere Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. In allen drei Fälle nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 Zeugenhinweise entgegen.

Löwenstein: Fahrer von rotem Transporter nach Unfall gesucht

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 39 bei Löwenstein zu eine Verkehrsunfallflucht, weshalb nun der Fahrer eines roten Transporters gesucht wird. Nach bisherigen Erkenntnissen war das rote Fahrzeug gegen 17 Uhr auf der B39 in Richtung Löwenstein unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt von Löwenstein soll der Unbekannte in Schlangenlinien gefahren sein, weshalb es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Citroen eines 49-Jährigen kam. Der Unbekannte setzte im Anschluss seine Fahrt fort ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden am Citroen wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem roten Transporter mit ausländischem Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell