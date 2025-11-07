Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle, Unfallflucht, Zeugen nach Schlägerei gesucht, Polizeieinsatz an Klinikum

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Dessous-Geschäft gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Dessous-Geschäft in Heilbronn. Zwischen 20:30 Uhr am Mittwoch und 9:20 Uhr am folgenden Morgen gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen des Seiteneingangs ins Innere des Gebäudes in der Fleiner Straße. Der Diebstahlsschaden ist im unteren fünfstelligen Bereich anzusiedeln. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn

Möckmühl: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Am Donnerstagnachmittag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Möckmühl. Zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr gelangte der Täter unter Zuhilfenahme einer Leiter und das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Beethovenstraße. Im Anschluss wurden mehrere Räume durchsucht und eine Geldkassette gestohlen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

A81/Hardthausen am Kocher: Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 90.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 81 bei Hardthausen am Donnerstagvormittag. Gegen 11:30 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Neuenstadt und Möckmühl unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf einen auf dem rechten Fahrstreifen parkenden Warntafel-Anhänger der Autobahnmeisterei auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor parkenden Lkw aufgeschoben und komplett deformiert. Der Fahrer des Sattelzugs zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehren Neuenstadt am Kocher und Neckarsulm sowie die Autobahnmeisterei waren mit starken Kräften im Einsatz.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht Nachdem mehrere Personen am Donnerstagabend vor einem Heilbronner Restaurant in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 23:20 Uhr sollen mindestens zehn Personen vor dem Restaurant in der Bahnhofstraße zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf sollen diese mit Gläsern aus dem Außenbewirtungsbereich aufeinander geworfen haben. Außerdem sollen auch Klappstühle zum Schlagen genutzt worden sein. Als eine Zeugin durch lautes Schreien die Auseinandersetzung beenden konnte, flüchteten die Beteiligten über die Badstraße in Richtung der Götzenturmbrücke. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten durch die Einsatzkräfte mehrere Jugendliche kontrolliert werden, welche mutmaßlich an der Schlägerei beteiligt waren. Zur weiteren Aufhellung der Geschehnisse sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Ellhofen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht am Donnerstagabend in Ellhofen, sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor 23 Uhr hatte ein 25-Jähriger seinen Skoda auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Straße "Am Autobahnkreuz" abgestellt. Als er gegen 23:35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der rechten Fahrzeugfront eine Beschädigung fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Obersulm: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 2107 bei Obersulm. Gegen 13:30 Uhr war eine 63-Jährige mit ihrem Peugeot aus Richtung Weiler kommend in Richtung Reisach unterwegs. Im Einmündungsbereich bog die Peugeot-Fahrerin nach links ab und übersah hierbei vermutlich einen entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer auf dessen BMW. Die Fahrzeuge kollidierten und der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Heilbronn: Polizeieinsatz am Klinikum

Am Freitagmorgen kam es aufgrund eines Drohanrufes beim SLK Klinikum in Heilbronn vorsorglich zu einem größeren Polizeiaufgebot rund um die Klinik. Der mutmaßliche Anrufer konnte innerhalb kürzester Zeit lokalisiert und im Bereich Eppingen in Gewahrsam genommen werden. Derzeit laufen Durchsuchungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift. Für Besucher, Beschäftigte und Patient*innen des Krankenhauses bestand zu keiner Zeit eine tatsächliche Gefahr. Grund seiner Drohung war offenbar sein Zorn über seine Nichtbehandlung.

