PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Wohnhaus und Wohnhaus in Brand

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Pfedelbacher Bachstraße eingebrochen. Die Wohnräume wurden durchsucht, Wertgegenstände wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings nicht entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Weißbach: Wohnhaus in Brand - Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Am Donnerstagabend kam es gegen 19:30 Uhr in der Hofstraße in Weißbach zu einem Brand, vermutlich ausgelöst durch ein defektes Küchengerät. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits keine Personen mehr im Haus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, das Wohnhaus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:08

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Heilbronn (ots) - Buchen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten Fahrzeug in Buchen und fuhr anschließend davon. Gegen 14:30 Uhr stellte ein 32-Jähriger seinen Opel auf einem Supermarktparkplatz in der Daimlerstraße ab. Als er gegen 15:15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen linken Radkasten ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:10

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Heilbronn (ots) - Wertheim: Unfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht Am Dienstagabend kam es bei Wertheim zu einem Unfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen. Gegen 17:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Kreisstraße 2822 von Bronnbach kommend in Fahrtrichtung Höhefeld. Dem 40-Jährigen kam wenige hundert Meter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren