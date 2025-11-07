Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Wohnhaus und Wohnhaus in Brand

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Pfedelbacher Bachstraße eingebrochen. Die Wohnräume wurden durchsucht, Wertgegenstände wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings nicht entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Weißbach: Wohnhaus in Brand - Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Am Donnerstagabend kam es gegen 19:30 Uhr in der Hofstraße in Weißbach zu einem Brand, vermutlich ausgelöst durch ein defektes Küchengerät. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits keine Personen mehr im Haus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, das Wohnhaus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

