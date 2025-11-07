Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Streifenwagen verunfallt bei Einsatzfahrt und Unfall mit zwei Verletzten

Heilbronn (ots)

A6/Weinsberg: Streifenwagen verunfallt bei Einsatzfahrt Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen auf der Autobahn 6. Gegen 6:40 Uhr war eine Polizeistreife unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn am Weinsberger Kreuz auf der Überleitung der Autobahn 81 auf die Autobahn 6 unterwegs. Als sie aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Opel Corsa eines 60-Jährigen auffuhren. Bei dem Unfall wurden eine Polizistin sowie der Opel-Fahrer leicht verletzt. Die Beamtin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lehrensteinsfeld: Zwei Verletzte bei Unfall Zwei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Kreisstraße 2127 bei Lehrensteinsfeld am Freitagmorgen. Gegen 6:40 Uhr fuhr eine Opel-Fahrerin von einem Feldweg nach links auf die K2127 ein und übersah hierbei den von links kommenden Seat eines 49-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten und wurden durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt. Die Opel-Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des Seat wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die K2127 zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell