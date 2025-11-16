Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Pressemitteilung der PI Celle und des PK Bergen

Celle (ots)

Pkw gerät durch Unfall in Brand

Celle - Am Freitagnachmittag kam es auf dem Wilhelm-Heinichen-Ring zu einem Auffahrunfall, bei dem der auffahrende Pkw sofort Feuer fing. Der 23-jährige Fahrzeugführer konnte den brennenden Pkw unverletzt verlassen, während die 55-jährige Beifahrerin des anderen beteiligten Pkw leicht verletzt und vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt wurde. Der Wilhelm-Heinichen-Ring musste für die Löscharbeiten beidseitig und die Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt werden.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Bergen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein Verkehrsteilnehmer durch ein einbiegendes Fahrzeug gefährdet, woraufhin sich der gefährdete Fahrer entschließt, dem Pkw zu folgen und den anderen Fahrer zur Rede zu stellen. Beim Ansprechen bemerkt dieser, dass der andere Fahrer deutlich alkoholisiert scheint und informiert die Polizei. Der Fahrer flüchtet daraufhin mit seinem Pkw. Das Fahrzeug kann durch die eingesetzten Beamten letztlich an der Wohnanschrift festgestellt werden, wo der Fahrer mit einem Pkw gegen seine Hauswand gefahren ist. Es wurde beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Gewerbsmäßiger Diebstahl

Wietze/Walle: In der Nacht auf Sonntag wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch die Polizei Wietze ein Pkw mit defektem Rücklicht in Walle angehalten und kontrolliert. Dabei fällt den kontrollierenden Beamten eine Kiste mit diversen iPads auf. Es folgt im weiteren Verlauf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Celle eine Durchsuchung des Pkw und die Beschlagnahme von augenscheinlich entwendeten Schul-iPads und anderem Diebesgut sowie diversen Einbruchswerkzeugen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nach Identitätsfeststellung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Raub auf offener Straße

Bergen: Am frühen Sonntagmorgen wurde zunächst eine hilflose Person im Bereich Ellingsdamm gemeldet, die gestürzt sei. Der Rettungsdienst stellte jedoch schnell fest, dass die Person erhebliche Verletzungen im Gesicht erlitten hat, die nicht von einem Sturz herrührten. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten bei einer ersten Befragung feststellen, dass der Mann mittleren Alters die Nacht in einer nahegelegenen Bar verbracht und sich anschließend auf dem Weg nach Hause eine Weile mit zwei ihm fremden Männern unterhalten habe. Es sei dann dazu gekommen, dass diese auf ihn einschlugen und sich seine Geldbörse nahmen. Das Opfer musste schwer verletzt in das AKH Celle verbracht werden.

Diebstahl eines Pkw

Celle - Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde mitgeteilt, dass es in der Nacht von Freitag im Herzog-Ernst-Ring, OT Blumlage, zu einem Lkw-Diebstahl gekommen sei. Hier wurde ein Renault Pritschenwagen eines Dachdeckerbetriebes entwendet. Aufgrund des ebenfalls entwendeten Werkzeugs wird der Gesamtschaden auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Diebstahl aus Pkw

Auf einem Parkplatz mittig zwischen Lachendorf und Lachtehausen (Parkplatz vor der blauen Brücke) an der L282 wurde am Samstagnachmittag, 15.11.2025, ein roter Pkw Skoda angegangen. Nach Aufhebeln der Beifahrerscheibe wurden aus dem Fahrzeuginneren ein Rucksack, eine Lederjacke sowie eine Kameraausrüstung entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 14:45 Uhr und 16:10 Uhr.

