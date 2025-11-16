Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Streit zwischen jungen Männern eskaliert - Zwei Personen schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Heute Nacht ist es in Celle im Nahbereich einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten ein 17-jähriger und ein 21-jähriger zunächst in einer Diskothek in der Straße "Zur Fuchsfarm" mit einem 16-jährigen und einen 18-jährigen verbal aneinander. Danach trafen die Beteiligten vor der Diskothek gegen 02:20 Uhr wieder aufeinander. Im Kreuzungsbereich Zur Fuchsfarm / An der Koppel eskalierte der Streit weiter und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf stach nach bisherigem Ermittlungsstand einer der Tatverdächtigen 16- bzw. 18-jährigen mit einer Stichwaffe auf die beiden anderen jungen Männer ein. Die beiden Opfer begaben sich wieder in die Diskothek, von dort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in einem PKW in Richtung Celle, wurden aber durch die eingesetzten Polizeikräfte im Bereich der Hannoverschen Straße / Am Ohlhorstberge angehalten vorläufig festgenommen. Die beiden schwerverletzten Opfer wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die näheren Umstände der Tat sind noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu melden.

