Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren unter Drogeneinfluss

Müden /Örtze (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am späten Sonntagabend (16.11.2025) gegen 23:30 Uhr in Müden/Örtze einen Skoda. Eine Überprüfung ergab, dass der 29 Jahre alte Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

