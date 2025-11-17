POL-CE: Fahren unter Drogeneinfluss
Müden /Örtze (ots)
Eine Polizeistreife kontrollierte am späten Sonntagabend (16.11.2025) gegen 23:30 Uhr in Müden/Örtze einen Skoda. Eine Überprüfung ergab, dass der 29 Jahre alte Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
