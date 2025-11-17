POL-CE: Fahren unter Drogeneinfluss

Eldingen (ots) - Am Sonntagmittag (16.11.2025) hat sich in Eldingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 18jähriger fuhr gegen 12 Uhr mit seinem VW die L382 aus Eldingen kommend in Richtung Luttern. Auf dieser Strecke kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überfuhr ein kleines Feld und kam schließlich an einem großen Busch zum Stehen. Der junge Mann wurde bei dem ...

