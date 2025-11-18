Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall auf der L 282

Eldingen (ots)

Gestern (17.11.2025) hat sich auf der L 282 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-jähriger befuhr mit seinem VW gegen 07:30 Uhr die L 282 aus Eldingen kommend in Richtung Luttern. Einige hundert Meter hinter dem Ortsschild Eldingen kam er in einer leichten Kurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet auf den Seitenstreifen und prallte dort gegen einen Mast. Anschließend kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stehen. Der Mast wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der junge Fahrer wurde nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell