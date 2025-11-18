PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall auf der L 282

Eldingen (ots)

Gestern (17.11.2025) hat sich auf der L 282 ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-jähriger befuhr mit seinem VW gegen 07:30 Uhr die L 282 aus Eldingen kommend in Richtung Luttern. Einige hundert Meter hinter dem Ortsschild Eldingen kam er in einer leichten Kurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet auf den Seitenstreifen und prallte dort gegen einen Mast. Anschließend kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stehen. Der Mast wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der junge Fahrer wurde nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:19

    POL-CE: Verkehrsunfallfluchten in Wathlingen - Zeugen gesucht

    Wathlingen (ots) - In der Nacht vom 13.11. auf den 14.11.2025 ist es in der Knappenstraße in Wathlingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Opel im Bereich des linken vorderen Kotflügels stark beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 17. Dort hatte ihn die Besitzerin am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr abgestellt. Als sie am Morgen des 14.11.2025 gegen 08:00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:49

    POL-CE: Fahren unter Drogeneinfluss

    Müden /Örtze (ots) - Eine Polizeistreife kontrollierte am späten Sonntagabend (16.11.2025) gegen 23:30 Uhr in Müden/Örtze einen Skoda. Eine Überprüfung ergab, dass der 29 Jahre alte Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Ulrike Trumtrar Telefon: 05141 277-104 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:37

    POL-CE: Betrunken gegen Zaun gefahren

    Celle (ots) - Betrunken gegen Zaun gefahren Der 54 Jahre alte Fahrer eines Skoda befuhr gestern Abend (16.11.2025) gegen 21:15 Uhr die Lüneburger Heerstraße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung Prinzengarten wollte er nach rechts abbiegen und fuhr hierbei gegen eine Mauer bzw. einen Zaun. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten bei dem Mann eine leichte Alkoholisierung fest. Ihm wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren