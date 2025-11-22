POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollators
Wittlich (ots)
Am 06.10.2025 gegen 10:00 Uhr begab sich ein 64-jähriger Mann aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Rollator in das Krankenhaus Wittlich.
Er stellte diesen im Eingangsbereich ab. Als er nach der Behandlung zu seinem Rollator zurückgehen wollte, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter diesen offenbar entwendet hatte.
Jegliche Suchmaßnahmen vor Ort verliefen negativ.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell