Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollators

Wittlich (ots)

Am 06.10.2025 gegen 10:00 Uhr begab sich ein 64-jähriger Mann aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Rollator in das Krankenhaus Wittlich.

Er stellte diesen im Eingangsbereich ab. Als er nach der Behandlung zu seinem Rollator zurückgehen wollte, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter diesen offenbar entwendet hatte.

Jegliche Suchmaßnahmen vor Ort verliefen negativ.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

