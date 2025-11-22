Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt

Wittlich (ots)

Am 21.11.2025 zwischen 19:30 und 20:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt durch.

Ein Hauptaugenmerk wurde hier auf den Marktplatz und den Pariser Platz gelegt.

Entsprechende Verwarnungen nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs bei Verstößen gegen die Beschilderung wurden ausgesprochen.

Die Kontrolltätigkeit fand großen Zuspruch durch Passanten und Anwohner.

