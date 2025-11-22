PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der A60 - Zeugen gesucht

Brandscheid (ots)

Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der A60 in Fahrtrichtung Belgien, auf Höhe der Ortschaft Brandscheid, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter schwarzer Pkw versuchte, auf der zweispurigen Fahrbahn eine vor ihm fahrende Pkw-Fahrerin zu überholen. Gleichzeitig fuhr auf der einspurigen Gegenfahrbahn ein ebenfalls unbekannter Lkw. Ob der Lkw-Fahrer zum Unfallgeschehen beigetragen hat, ist bislang unbekannt. Während des Überholvorgangs fuhr der schwarze Pkw so nah an den vor ihm fahrenden Pkw heran, dass die Fahrerin nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen musste. Dabei kollidierte sie mit der dort befindlichen Leitplanke. Personen kamen nicht zu Schaden. Anschließend entfernten sich sowohl der überholende schwarze Pkw als auch der entgegenkommende Lkw von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Prüm sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551 9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu wenden.

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 942-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

