Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 14.11.2025 bis 21.11.2025 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Otto-Hahn-Straße in Wittlich abgestellten Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz.

Er schlug die hintere Seitenscheibe ein, gelangte so in das Innere des Fahrzeuges und demontierte nahezu die gesamte Fahrzeugelektronik.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell