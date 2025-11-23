PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am Sonntag, den 23. November 2025, ereignete sich gegen 15:01 Uhr auf der Landesstraße 141 zwischen Wittlich und Salmtal ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 90-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Pkw von Wittlich kommend in Richtung Salmtal unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe des dortigen Aussiedlerhofes auf den vorausfahrenden Pkw eines 69-jährigen Fahrzeugführers auffuhr. Durch den Aufprall geriet der 90-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Fahrzeug einer 43-jährigen Fahrerin. Ein nachfolgender 44-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug der 43-Jährigen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie wurden nach aktuellem Stand glücklicherweise nur leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 141 für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über einen nahegelegenen Wirtschaftsweg umgeleitet.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr der Stadt Wittlich, mehrere Rettungswagenbesatzungen, ein Abschleppdienst sowie die Polizeiinspektion Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-9260
piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

