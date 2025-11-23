Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gillenfeld - Trickdiebstahl zum Nachteil eines 87-Jährigen

Gillenfeld (ots)

Am Freitag, den 21.11.2025, erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift eines 87-Jährigen in Gillenfeld in der Holzmaarstraße und gab vor, Gold erwerben zu wollen. Da ihm zunächst der Zutritt verweigert wurde, bat der Unbekannte um die Nutzung der Toilette. Der Geschädigte ließ ihn daraufhin eintreten. Im Inneren der Wohnung begann der Täter unvermittelt, Schmuckstücke zu suchen. Trotz mehrfacher verbaler Aufforderungen reagierte der Täter kaum bis gar nicht auf den Geschädigten und setzte sein Verhalten fort. Nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte der Geschädigte den Diebstahl mehrerer Gegenstände fest. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter oder verdächtigen Beobachtungen im Umfeld der Tatörtlichkeit machen können, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Daun, tel. 06592/95260, zu melden.

