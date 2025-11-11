PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch im Galabau

Halver (ots)

Unbekannte sind in einen Gartenlandschaftsbaubetrieb im Bereich Oege eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh entwendeten sie diverse Werkzeuge aus dem Inneren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei jederzeit entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

