Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch im Galabau
Halver (ots)
Unbekannte sind in einen Gartenlandschaftsbaubetrieb im Bereich Oege eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh entwendeten sie diverse Werkzeuge aus dem Inneren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei jederzeit entgegen. (lubo)
