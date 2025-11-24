PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: aktuelle Fahndungsmaßnahmen nach flüchtigen Personen

Karlshausen (ots)

In der heutigen Nacht flüchteten zwischen 2 und 4 Personen zu Fuß vor einer Polizeikontrolle im Bereich Karlshausen, welche im Verdacht stehen, an der Begehung von Eigentumsdelikten beteiligt zu sein. Aktuell laufen noch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in dem Bereich.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet die Bevölkerung um Hinweise, falls verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Region zwischen Neuerburg, Karlshausen und der luxemburgischen Grenze wahrgenommen werden können.

Es wird dazu aufgerufen, keine Anhalter mitzunehmen. Es ist zudem anzunehmen, dass sich die Personen aktuell in Unterschlüpfen in Waldgebieten, Scheunen oder Schuppen verborgen halten.

Jegliche akuten Hinweise werden unter der Notrufnummer 110 entgegengenommen. Alle anderen Hinweise oder ältere Wahrnehmungen können über die Rufnummer 06561-96850 mitgeteilt werden.

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung geht nicht von den Personen aus.

