Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann entblößt sich in Innenstadt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Dienstagabend um 21:37 Uhr zwischen Kurfürstenwall und Kirchplatz vor einer 25-jährigen Recklinghäuserin. Der Recklinghäuserin fiel zuvor ein Mann auf, der mehrfach an ihr vorbeiging. Der Unbekannte blieb plötzlich vor ihr stehen und entblößte sich, anschließend flüchtete er in Richtung Stadtmitte. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, normale Statur, Bartansatz und mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

