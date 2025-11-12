PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RE: Recklinghausen: Mann entblößt sich in Innenstadt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Dienstagabend um 21:37 Uhr zwischen Kurfürstenwall und Kirchplatz vor einer 25-jährigen Recklinghäuserin. Der Recklinghäuserin fiel zuvor ein Mann auf, der mehrfach an ihr vorbeiging. Der Unbekannte blieb plötzlich vor ihr stehen und entblößte sich, anschließend flüchtete er in Richtung Stadtmitte. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, normale Statur, Bartansatz und mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
A.V.
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

