Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 15-Jährige wieder da

POL-RE: Bottrop: 15-Jährige wieder da
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach einer 15-Jährigen aus Bottrop, die seit dem 04.11.25 verschwunden ist, hat sich erledigt. Die Jugendliche kehrte eigenständig am 11.11.25 zu ihrer Wohnanschrift zurück. Wir bitten, insbesondere das Foto der Jugendlichen wieder zu löschen und danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
