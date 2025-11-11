Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest
Recklinghausen (ots)
Nachdem ein Mann aus Marl einen Fußgänger überfiel, konnte die Polizei ihn kurze Zeit später stellen und festnehmen.
Ein 31-jähriger Mann aus Marl war gestern gegen 21:00 Uhr an einem Parkplatz an der Ovelheider Straße unterwegs. Dort wurde er von einem Mann angesprochen und aufgefordert, ihm sein Geld zu geben. Dabei zeigte der Tatverdächtige auch kurz ein Messer unter seiner Jacke.
Der Marler schubste den Tatverdächtigen weg - der Unbekannte ergriff die Flucht.
Als der 31-Jährige die Polizei informierte, konnte er den Täter beobachten, wie er ein Lebensmittelgeschäft betrat. Hier konnten die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten den 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er kommt auch aus Marl. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell