Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein Mann aus Marl einen Fußgänger überfiel, konnte die Polizei ihn kurze Zeit später stellen und festnehmen.

Ein 31-jähriger Mann aus Marl war gestern gegen 21:00 Uhr an einem Parkplatz an der Ovelheider Straße unterwegs. Dort wurde er von einem Mann angesprochen und aufgefordert, ihm sein Geld zu geben. Dabei zeigte der Tatverdächtige auch kurz ein Messer unter seiner Jacke.

Der Marler schubste den Tatverdächtigen weg - der Unbekannte ergriff die Flucht.

Als der 31-Jährige die Polizei informierte, konnte er den Täter beobachten, wie er ein Lebensmittelgeschäft betrat. Hier konnten die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten den 25-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er kommt auch aus Marl. Die Ermittlungen dauern an.

