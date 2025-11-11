Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln: Polizei sucht Fahrer mit rotem Auto
Recklinghausen (ots)
Um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden, musste ein Busfahrer am Montagnachmittag eine Vollbremsung einleiten - dabei wurde eine 35-jährige Frau aus Datteln leicht verletzt. Der Bus war um 13:40 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Datteln unterwegs. Plötzlich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer kurz vor dem Bus vom Fahrbahnrand an, sodass der Bus stark abbremsen musste. Die 35-Jährige, die sich als Fahrgast im Bus befand, stürzte. Der Fahrer, der mit einem roten Auto unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt fort.
Zeugen oder auch der Autofahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.
