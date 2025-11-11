PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei sucht Fahrer mit rotem Auto

Recklinghausen (ots)

Um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden, musste ein Busfahrer am Montagnachmittag eine Vollbremsung einleiten - dabei wurde eine 35-jährige Frau aus Datteln leicht verletzt. Der Bus war um 13:40 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Datteln unterwegs. Plötzlich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer kurz vor dem Bus vom Fahrbahnrand an, sodass der Bus stark abbremsen musste. Die 35-Jährige, die sich als Fahrgast im Bus befand, stürzte. Der Fahrer, der mit einem roten Auto unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt fort.

Zeugen oder auch der Autofahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:12

    POL-RE: Waltrop: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind auf Waltroper Stadtgebiet mehrere Autos aufgebrochen worden. Betroffen waren vor allem Kastenwagen (zum Beispiel Ford Transit, VW Transporter, Mercedes Benz). Die Täter verschafften sich auf verschiedenste Weise Zugang zum Innenraum. Unter anderem schlugen sie Scheiben ein, hebelten die Schiebetüren auf oder schnitten einen Teil der Blechverkleidung auf. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:47

    POL-RE: Marl: Fahrradfahrer beim Abbiegen touchiert - Autofahrer fährt weiter

    Recklinghausen (ots) - Ein 42-jähriger Marler stürzte nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinwagen und wurde leicht verletzt - der Autofahrer fuhr davon. Der 42-jährige Marler fuhr heute, gegen 05:30 Uhr, auf der Hervester Straße in Richtung Dorsten. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog in Höhe des Wittebergwegs nach rechts ab und touchierte den Radfahrer, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren