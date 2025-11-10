PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind auf Waltroper Stadtgebiet mehrere Autos aufgebrochen worden. Betroffen waren vor allem Kastenwagen (zum Beispiel Ford Transit, VW Transporter, Mercedes Benz). Die Täter verschafften sich auf verschiedenste Weise Zugang zum Innenraum. Unter anderem schlugen sie Scheiben ein, hebelten die Schiebetüren auf oder schnitten einen Teil der Blechverkleidung auf. In fast allen Fällen nahmen die Unbekannten Werkzeuge mit. Nach bisherigen Ermittlungen waren die bislang unbekannten Täter im Bereich der Theodor-Heuss-Straße, Husemannstraße, Lerschstraße, Brockenscheidter Straße, Lindenstraße, Leveringhäuserstraße und Taeglichbeckstraße unterwegs. Bisher nahm die Polizei rund 10 Anzeigen auf.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
