POL-HSK: Motorradfahrer bei Unfall auf der Hellefelder Höhe schwer verletzt

Arnsberg-Hüsten (ots) - Die Polizei bietet wieder eine Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile an. Der Verkehrsdienst und die Verkehrssicherheitsberater der Polizei informieren Sie auch, wie wichtig die Ladungssicherung für die sichere Fahrt in den Urlaub ist. Der Termin ist am Freitag, den 11. Juli 2025 von 09 - 14 Uhr in Arnsberg-Hüsten auf der Riggenweide. Interessierte Verkehrsteilnehmer sind herzlich eingeladen ...

