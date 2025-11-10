Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Fahrraddieb gesucht
Recklinghausen (ots)
Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Einer 38-jährigen Bottroperin wurde ihr E-Bike der Marke "Cube" am Ostring in Bottrop entwendet. Weitere Informationen und Bilder des Unbekannten finden Sie unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/185731
Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 von der Kripo entgegengenommen.
