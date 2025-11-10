Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Fahrraddieb gesucht

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Einer 38-jährigen Bottroperin wurde ihr E-Bike der Marke "Cube" am Ostring in Bottrop entwendet. Weitere Informationen und Bilder des Unbekannten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185731

Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 von der Kripo entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell