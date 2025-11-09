PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahndungserledigung - Vermisster 14-Jähriger selbstständig zurückgekehrt

Recklinghausen (ots)

Der Vermisste wurde am 09.11.25 an der Wohnanschrift beim erziehungsberechtigten Vater angetroffen. Der Vermisste ist demnach selbstständig wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Der Fahndungslink

https://polizei.nrw/fahndung/185640

wurde gelöscht.

Lichtbilder der Person im Zusammenhang mit der Fahndung bitten wir zu löschen.

Polizeipräsidium Recklinghausen
Julia Huntermann
Telefon: 02361 / 55 2979
Fax: 02361/ 55 2990
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
