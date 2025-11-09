Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahndungserledigung - Vermisster 14-Jähriger selbstständig zurückgekehrt

Recklinghausen (ots)

Der Vermisste wurde am 09.11.25 an der Wohnanschrift beim erziehungsberechtigten Vater angetroffen. Der Vermisste ist demnach selbstständig wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Der Fahndungslink

https://polizei.nrw/fahndung/185640

wurde gelöscht.

Lichtbilder der Person im Zusammenhang mit der Fahndung bitten wir zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell