Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Taschendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am 10. Mai des laufenden Jahres kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Schuhgeschäft an der Lippestraße.

Eine bislang unbekannte Frau entwendete die Geldbörse einer 65-Jährigen aus Schermbeck aus deren Handtasche. Die Tatverdächtige wurde dabei von Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185622

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell