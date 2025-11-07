Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Taschendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Am 10. Mai des laufenden Jahres kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Schuhgeschäft an der Lippestraße.
Eine bislang unbekannte Frau entwendete die Geldbörse einer 65-Jährigen aus Schermbeck aus deren Handtasche. Die Tatverdächtige wurde dabei von Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/185622
Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
