Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Taschendiebstahl gesucht - Fahndung mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Am 10. Mai des laufenden Jahres kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Schuhgeschäft an der Lippestraße.

Eine bislang unbekannte Frau entwendete die Geldbörse einer 65-Jährigen aus Schermbeck aus deren Handtasche. Die Tatverdächtige wurde dabei von Videokameras erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185622

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
