Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Seniorin ausgeraubt und leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf eine Seniorin am Montagmittag sucht die Polizei weiter nach dem Täter.

Gegen 13:19 Uhr war die 97-Jährige aus Castrop-Rauxel an der Kreuzung Am Stadtgarten/Viktoriastraße unterwegs. Ein unbekannter Jugendlicher entriss der Seniorin ihre Handtasche aus ihrem Rollator, dabei stürzte sie. Der Täter flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Seniorin wurde bei dem Raub leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In der Tasche befanden sich ihre Geldbörse, eine Checkkarte und ihr Ausweis.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 15 Jahre alt, korpulente Statur, trug eine enge schwarze Jacke und eine dunkle Hose

Aufmerksame Bürger leisteten erste Hilfe und alarmierten die Polizei.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

