Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Dorsten/ Gladbeck/ Castrop-Rauxel/ Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstählen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten:

Gestern brachen bislang unbekannte Täter an der Straße "Dörnchen" in einen Bungalow ein. Dazu hebelten sie die Terassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten das Haus und flüchteten mit Schmuck über den Einstiegsweg. Der Einbruch passierte in der Zeit von 10:10 Uhr und 15:40 Uhr.

Nach einem Einbruch an der Ackerstraße am Donnerstagabend konnten zwei Täter unerkannt flüchten. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Täter in der Zeit von 20:33 Uhr bis 20:42 Uhr die Haustür einer Doppelhaushälfte auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit einem Tresor. Eine Videoüberwachung zeichnete die Unbekannten auf. Eine genauere Beschreibung liegt aktuell nicht vor.

Eine Überwachungskamera zeichnete am Donnerstagabend einen tatverdächtigen Mann bei einem mutmaßlichem versuchten Auto-Diebstahl auf. Die Aufnahme zeigt, wie sich ein Mann gegen 23:30 Uhr an dem Auto zu schaffen macht. Der grüne Toyota stand zum Tatzeitpunkt in einer Einfahrt am Nordring. Es blieb bei einem Versuch. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- sportlich gebaut - Jacke mit aufgesetzter Kapuze - Cap - Mundschutz

Dorsten:

An der Straße "Sandkamp" versuchten unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (13:40 Uhr bis 14:45 Uhr) die Haustür und ein Fenster eins Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als sie scheiterten, hebelten sie die Kellertür auf. Ob aus dem Keller etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Gladbeck:

Als Einbrecher versuchten, sich am Donnerstagabend (19:04 Uhr bis 19:10 Uhr) Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen, schlug eine Alarmanlage sie vermutlich in die Flucht. Anwohner und Polizei konnten eine aufhebelte Terassentür feststellen. Das Haus wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht betreten.

Castrop-Rauxel:

Mit Schmuck flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Freiligrathstraße. Am Donnerstag zwischen 17:15 Uhr und 18:55 Uhr hebelten sie das Fenster eines Reihenendhauses auf. Sie öffneten mehrere Schränke, stahlen Schmuck aus dem Schlafzimmer und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht.

Bottrop:

Nach einem Einbruch an der Aegidistraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Badezimmerfenster auf und gelangten so in ein Wohnhaus. Die Unbekannten durchwühlten das Erd- und das Obergeschoss nach Diebesgut. Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit. Der Einbruch passierte am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr.

