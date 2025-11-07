Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfällen vorbeugen mit dem "Crash Kurs NRW"
Recklinghausen (ots)
Ab November sind Verkehrssicherheitsberater der Polizei wieder unterwegs an weiterführenden Schulen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop. Die Präventionsreihe "Crash Kurs NRW" zeigt mit emotionalen Berichten von Einsatzkräften, sowie Betroffenen und eindringlichen Bildern, dass Verkehrsunfälle oft vermeidbar sind und drastische Folgen haben können.
"Mit Crash Kurs NRW vermitteln wir eindrücklich, dass Unfälle nicht einfach passieren-sondern Ursachen haben und oft vermeidbar sind. Übermut und Leichtsinn haben im Straßenverkehr nichts verloren. Das zeigen wir drastisch, aber ohne erhobenen Zeigefinger", erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen das Format.
Statt Mahnung erleben die Schülerinnen und Schüler die Folgen von Unfällen. Multimedial - Bilder, Videos, persönliche Berichte - erfahren sie, wie sich Unfälle auswirken, nicht nur auf Opfer, sondern auch auf deren Familien und Einsatzkräfte, die vor Ort waren.
"Es ist natürlich sehr eindrücklich, wenn die an den Einsätzen bei schweren Unfällen beteiligten Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ihre Erlebnisse direkt schildern. Auch Opfer selbst oder ihre Angehörigen sprechen offen über das Erlittene. Das bleibt im Kopf", so Friederike Zurhausen.
Termine für die Städte im Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen:
Dienstag, 11. November 2025, 9.55 Uhr, Städtische Realschule Datteln
Donnerstag, 13. November 2025, 10.00 Uhr, Forum Schulzentrum, Oer-Erkenschwick
Dienstag, 18. November 2025, 9.30 Uhr, Aula Schulzentrum, Haltern am See
Montag, 12. Januar, 2026, 9.00 Uhr, Bürgerhaus Süd, Recklinghausen
Donnerstag, 5. Februar 2026, 10.10 Uhr, Willy-Brandt-Gesamtschule, Bottrop
Donnerstag, 12. Februar 2026, 9.50 Uhr, Willy-Brandt-Gesamtschule, Marl
Dienstag, 24. Februar 2026, 9.00 Uhr, Stadthalle, Gladbeck
Donnerstag, 26. März 2026, 10.00 Uhr, Adalbert-Stifter-Gymnasium, Castrop-Rauxel
Dienstag, 3. März 2026, 10.40 Uhr, Gemeinschaftshaus, Dorsten
Donnerstag, 5. März 2026, 10.30 Uhr, Rosa-Parks-Schule, Herten
Freitag, 6. März 2026, 9.50 Uhr Gesamtschule, Waltrop
