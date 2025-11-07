PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsunfällen vorbeugen mit dem "Crash Kurs NRW"

Recklinghausen (ots)

Ab November sind Verkehrssicherheitsberater der Polizei wieder unterwegs an weiterführenden Schulen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop. Die Präventionsreihe "Crash Kurs NRW" zeigt mit emotionalen Berichten von Einsatzkräften, sowie Betroffenen und eindringlichen Bildern, dass Verkehrsunfälle oft vermeidbar sind und drastische Folgen haben können.

"Mit Crash Kurs NRW vermitteln wir eindrücklich, dass Unfälle nicht einfach passieren-sondern Ursachen haben und oft vermeidbar sind. Übermut und Leichtsinn haben im Straßenverkehr nichts verloren. Das zeigen wir drastisch, aber ohne erhobenen Zeigefinger", erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen das Format.

Statt Mahnung erleben die Schülerinnen und Schüler die Folgen von Unfällen. Multimedial - Bilder, Videos, persönliche Berichte - erfahren sie, wie sich Unfälle auswirken, nicht nur auf Opfer, sondern auch auf deren Familien und Einsatzkräfte, die vor Ort waren.

"Es ist natürlich sehr eindrücklich, wenn die an den Einsätzen bei schweren Unfällen beteiligten Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ihre Erlebnisse direkt schildern. Auch Opfer selbst oder ihre Angehörigen sprechen offen über das Erlittene. Das bleibt im Kopf", so Friederike Zurhausen.

Termine für die Städte im Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Dienstag, 11. November 2025, 9.55 Uhr, Städtische Realschule Datteln

Donnerstag, 13. November 2025, 10.00 Uhr, Forum Schulzentrum, Oer-Erkenschwick

Dienstag, 18. November 2025, 9.30 Uhr, Aula Schulzentrum, Haltern am See

Montag, 12. Januar, 2026, 9.00 Uhr, Bürgerhaus Süd, Recklinghausen

Donnerstag, 5. Februar 2026, 10.10 Uhr, Willy-Brandt-Gesamtschule, Bottrop

Donnerstag, 12. Februar 2026, 9.50 Uhr, Willy-Brandt-Gesamtschule, Marl

Dienstag, 24. Februar 2026, 9.00 Uhr, Stadthalle, Gladbeck

Donnerstag, 26. März 2026, 10.00 Uhr, Adalbert-Stifter-Gymnasium, Castrop-Rauxel

Dienstag, 3. März 2026, 10.40 Uhr, Gemeinschaftshaus, Dorsten

Donnerstag, 5. März 2026, 10.30 Uhr, Rosa-Parks-Schule, Herten

Freitag, 6. März 2026, 9.50 Uhr Gesamtschule, Waltrop

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Hendrik Matena
Telefon: 02361 55 1044
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
