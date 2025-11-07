Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Schwerer Verkehrsunfall mit acht Verletzten - erster Nachtrag
Recklinghausen (ots)
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dorsten am Donnerstagnachmittag sind acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die bisherige Berichterstattung finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6153236
Nach ersten Ermittlungen war ein 39-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Hervester Straße in Fahrtrichtung Marl unterwegs. Von hier aus wollte er nach links auf die Auf/Ausfahrt L509 abbiegen, um anschließend weiter auf der Halterner Straße zu fahren. Auf der Hervester Straße kam ihm ein 19-jähriger Autofahrer aus Dorsten entgegen (Fahrtrichtung Wulfen). Als der 39-Jährige nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß.
Im Auto des 39-Jährigen fuhren eine 37-Jährige und ein 3-Jähriger mit. Alle drei mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden.
Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. In seinem Fahrzeug fuhren ein 41-Jähriger (leicht verletzt) eine 21-jährige schwangere Frau (schwer verletzt), eine 39-Jährige (schwer verletzt) und ein 1-jähriger Junge (leicht verletzt) mit. Alle Insassen wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Transport der 21-Jährigen erfolgte mit einem Rettungshubschrauber.
Zwei Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt.
Bei dem Unfall wurde ein drittes Fahrzeug (Fahrer: 32-Jahre aus Dorsten) beschädigt.
Der gesamte Sachschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt.
Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell