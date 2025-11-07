Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Schwerer Verkehrsunfall mit acht Verletzten - erster Nachtrag

Recklinghausen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Dorsten am Donnerstagnachmittag sind acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die bisherige Berichterstattung finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6153236

Nach ersten Ermittlungen war ein 39-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Hervester Straße in Fahrtrichtung Marl unterwegs. Von hier aus wollte er nach links auf die Auf/Ausfahrt L509 abbiegen, um anschließend weiter auf der Halterner Straße zu fahren. Auf der Hervester Straße kam ihm ein 19-jähriger Autofahrer aus Dorsten entgegen (Fahrtrichtung Wulfen). Als der 39-Jährige nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß.

Im Auto des 39-Jährigen fuhren eine 37-Jährige und ein 3-Jähriger mit. Alle drei mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. In seinem Fahrzeug fuhren ein 41-Jähriger (leicht verletzt) eine 21-jährige schwangere Frau (schwer verletzt), eine 39-Jährige (schwer verletzt) und ein 1-jähriger Junge (leicht verletzt) mit. Alle Insassen wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Transport der 21-Jährigen erfolgte mit einem Rettungshubschrauber.

Zwei Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt.

Bei dem Unfall wurde ein drittes Fahrzeug (Fahrer: 32-Jahre aus Dorsten) beschädigt.

Der gesamte Sachschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt.

Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell