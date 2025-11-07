PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach versuchtem Raub auf Getränkemarkt gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall am Donnerstagabend flüchtete ein unbekannter Mann ohne Beute.

Am 06.11.2025 gegen Ladenschluss (20:35 Uhr) betrat der Tatverdächtige den Getränkemarkt auf der Prosperstraße, nahm eine Flasche aus dem Sortiment und begab sich zur Kasse. Der unbekannte Mann hatte beide Hände in den Jackentaschen. Er äußerte eine Waffe zu haben und dass es sich um einen Überfall handele. Ein Mitarbeiter nahm sein Handy in die Hand, um die Polizei zu alarmieren. Es kam zu einer Rangelei. Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung Devensstraße. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,85-1,90m groß, schlanke Statur, bekleidet mit blauer Jacke (mit Kapuze über dem Kopf), hellblaue Jeans, schwarze Sneaker, weiße Handschuhe, helle FFP1 Maske

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

