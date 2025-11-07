PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Schwerer Verkehrsunfall mit acht Verletzten - zweiter Nachtrag

Recklinghausen (ots)

Nach dem schweren Unfall in Dorsten am Donnerstagnachmittag mit acht Verletzten, müssen drei Fahrzeuginsassen nun doch länger medizinisch versorgt werden, als zunächst angenommen. Danach gelten alle Insassen im Auto des 19-Jährigen als schwer verletzt. Dazu zählt auch der Fahrer.

Für eine 21-Jährige war zwischenzeitlich Lebensgefahr angenommen worden. Bei ihr besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr.

Im Fahrzeug des 39-Jährigen gelten weiterhin alle Insassen als leicht verletzt.

Die bisherige Berichterstattung finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6153236

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6153368

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

