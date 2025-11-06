PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Pkw kollidiert mit Baum - Eine Person verletzt

POL-WES: Moers - Pkw kollidiert mit Baum - Eine Person verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Moers (ots)

Am 06.11.2025, gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 71- jähriger Moerser mit seinem Pkw die Holderberger Straße in Fahrtrichtung Vennikel.

Der Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrspur des Gegenverkehrs zum Stillstand.

Der 71- Jährige zog sich nach derzeitigem Erkenntnisstand schwere Verletzungen zu und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Mit einem Rettungswagen ist er anschließend in ein Moerser Krankenhaus gebracht worden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw wurde die Holderberger Straße zwischen Lauersforter Straße und Kaldenhausener Straße zwischenzeitlich voll gesperrt.

/EG

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:36

    POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

    Wesel (ots) - Am Donnerstag, den 06.11.2025, kam es gegen 11:08 Uhr auf der Schillstraße in Höhe Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem insgesamt drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Eine 59- jährige Frau aus Köln befuhr die Schillstraße in Richtung Rheinbrücke. Zeitgleich beabsichtigte ein 54- jähriger Mann aus Untermaßfeld mit ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:16

    POL-WES: Dinslaken - 76-jähriger Radfahrer schwer verletzt

    Dinslaken (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist gestern gegen 12:00 Uhr ein 76-jähriger Radfahrer aus Oberhausen schwer verletzt worden. Der Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Geh- und Radweg entlang des Rotbaches. Eine 33-jährige Frau aus Dinslaken fuhr mit ihrem Auto die Straße Hinter den Kämpen aus Richtung Lingelmannstraße. An der Kreuzung zur Straße Hinter den Kämpen und dem Rotbachweg wollte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren