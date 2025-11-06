Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Pkw kollidiert mit Baum - Eine Person verletzt

Moers (ots)

Am 06.11.2025, gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 71- jähriger Moerser mit seinem Pkw die Holderberger Straße in Fahrtrichtung Vennikel.

Der Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrspur des Gegenverkehrs zum Stillstand.

Der 71- Jährige zog sich nach derzeitigem Erkenntnisstand schwere Verletzungen zu und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Mit einem Rettungswagen ist er anschließend in ein Moerser Krankenhaus gebracht worden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw wurde die Holderberger Straße zwischen Lauersforter Straße und Kaldenhausener Straße zwischenzeitlich voll gesperrt.

