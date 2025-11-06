Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, kam es gegen 11:08 Uhr auf der Schillstraße in Höhe Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem insgesamt drei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Eine 59- jährige Frau aus Köln befuhr die Schillstraße in Richtung Rheinbrücke. Zeitgleich beabsichtigte ein 54- jähriger Mann aus Untermaßfeld mit seiner 67 -jährigen Beifahrerin von der Kreuzstraße nach links auf die Schillstraße abzubiegen. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Pkw des 54-Jährigen auf der Seite liegend zum Stehen kam.

Beide Fahrzeugführer und die 67- Jährige erlitten bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.

Rettungswagen brachten sie zur ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten eingesetzte Polizeibeamte vor Ort die Schillstraße ab Kreuzstraße in Richtung Rheinbrücke.

Zeitweise bildeten sich hierdurch Stauungen im Stadtgebiet.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell