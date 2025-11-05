Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsdienst untersagt Trecker-Gespann die Weiterfahrt

Hamminkeln (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung fiel dem Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel in Hamminkeln ein Trecker mit zwei Anhängern wegen unzureichender Ladungssicherung auf.

Das Gespann wurde durch die Einsatzkräfte angehalten und eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Die Kontrolle brachte teils erhebliche Mängel zum Vorschein.

Die Ladungssicherung der mit Rüben beladenen Anhänger stellte sich als unzureichend heraus, so dass jeder Zeit Teile der Ladung auf die Fahrbahn fallen, und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt werden konnten. Des Weiteren überschritt der Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Neben einem zulassungsrechtlichen Verstoß stellten die Polizeibeamten weitere sicherheitsrelevante Mängel fest. So waren die Seitenwände des Anhängers bereits teilweise verfault und löchrig, so dass diese sich unter dem Gewicht der Ladung nach außen wölbten. Die senkrechten Metallstreben, die als Gestell für die Seitenwände dienen, wiesen Durchrostungen auf. Hier bestand die Gefahr des Auseinanderbrechens des Anhängeraufbaus.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld und gegebenenfalls ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen die Zulassungs- und Versicherungspflicht.

